أجواء معتدلة إلى غائمة جزئياً في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس يوم الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، صحواً إلى غائم جزئياً.
جيث ستظهر السحب غربًا، وخاصةً فوق السواحل والجزر. ومع دخول البلاد فصل الشتاء، يتوقع السكان أيضًا انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة.
ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في كل من أبوظبي ودبي، في حين قد تنخفض إلى 25 و27 درجة مئوية في كلتا الإمارتين على التوالي.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة. وسيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفًا في بحر عمان.