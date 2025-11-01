أجواء معتدلة إلى غائمة جزئياً في الإمارات

من المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة. وسيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفًا في بحر عمان.