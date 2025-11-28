أجواء لطيفة وأمطار محتملة في عطلة عيد الاتحاد

سيحظى سكان دولة الإمارات بأجواء لطيفة خلال عطلة اليوم الوطني، إذ من المتوقع أن يكون الطقس يوم السبت، 29 نوفمبر، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار.
توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس رطباً ليلة السبت وصباح الأحد في بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.
ستهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحوّل إلى شمالية غربية تنشط أحياناً مع تكاثر السحب المثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.
ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.
وتبلغ أعلى درجة حرارة في دبي وأبوظبي 29 درجة مئوية، بينما تصل في الشارقة إلى 30 درجة مئوية. أما أدنى درجات الحرارة فتبلغ 18 درجة مئوية في أبوظبي والشارقة، و21 درجة مئوية في دبي.
وسُجّلت أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة اليوم عند 30.8 درجة مئوية في منطقة الطويين (الفجيرة) في الساعة 14:15 بتوقيت الإمارات المحلي.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق بأن الطقس خلال فترة يوم الاتحاد، من السبت حتى 3 ديسمبر، سيكون معتدلاً خلال النهار، لطيفاً ليلاً، ومائلاً للبرودة في ساعات الصباح الباكر، مع غيوم جزئية تغطي معظم مناطق الدولة، وازدياد كميات السحب أحياناً، خصوصاً فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزر، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة على فترات.