أجواء لطيفة وأمطار محتملة في عطلة عيد الاتحاد

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق بأن الطقس خلال فترة يوم الاتحاد، من السبت حتى 3 ديسمبر، سيكون معتدلاً خلال النهار، لطيفاً ليلاً، ومائلاً للبرودة في ساعات الصباح الباكر، مع غيوم جزئية تغطي معظم مناطق الدولة، وازدياد كميات السحب أحياناً، خصوصاً فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزر، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة على فترات.