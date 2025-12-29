أجواء غائمة وفرص لسقوط الأمطار في الإمارات الثلاثاء

سيكون الطقس في دولة الإمارات غائماً جزئياً إلى غائم يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
قد يستمر سقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية من الدولة خلال النهار.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دولة الإمارات. وفي كل من أبوظبي ودبي، ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و25 درجة مئوية. وستشهد الشارقة درجة حرارة صغرى تصل إلى 16 درجة مئوية وعظمى تبلغ 24 درجة مئوية. وفي بعض المناطق الداخلية والشمالية من البلاد، ستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 11 درجة مئوية.
ستؤدي الرياح الشمالية الغربية المعتدلة إلى النشطة والقوية أحياناً إلى إثارة الغبار والأتربة، مما سيؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتتراوح سرعة هذه الرياح بين 15 و30 كم/ساعة، ولكنها قد تصل إلى 60 كم/ساعة.
سيكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.