أجواء غائمة وفرص لسقوط الأمطار في الإمارات الثلاثاء

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دولة الإمارات. وفي كل من أبوظبي ودبي، ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و25 درجة مئوية. وستشهد الشارقة درجة حرارة صغرى تصل إلى 16 درجة مئوية وعظمى تبلغ 24 درجة مئوية. وفي بعض المناطق الداخلية والشمالية من البلاد، ستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 11 درجة مئوية.