أجواء غائمة وفرص لأمطار خفيفة في الإمارات

وكان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر في وقت سابق أن الدولة ستشهد طقساً لطيفاً ومعتدلاً بشكل عام من 25 إلى 29 ديسمبر. وخلال الليل، ستكون الأجواء باردة نتيجة مرور منخفض جوي ضعيف. وأوضح المركز في بيان له أن هناك تدفقاً للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات.