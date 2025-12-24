أجواء غائمة وفرص لأمطار خفيفة في الإمارات

سيكون الطقس في دولة الإمارات يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام.
وستتكون بعض السحب فوق الجزر والمناطق الساحلية والشمالية، مما قد يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر في وقت سابق أن الدولة ستشهد طقساً لطيفاً ومعتدلاً بشكل عام من 25 إلى 29 ديسمبر. وخلال الليل، ستكون الأجواء باردة نتيجة مرور منخفض جوي ضعيف. وأوضح المركز في بيان له أن هناك تدفقاً للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات.
كما سيكون السكان على موعد مع ليلة رطبة صباح يوم الجمعة، خاصة في المناطق الداخلية الغربية، مع وجود احتمال لتشكل الضباب أيضاً.
وستتراوح درجات الحرارة بين 17 درجة مئوية و25 درجة مئوية في أبوظبي، و16 درجة مئوية و26 درجة مئوية في دبي، و15 درجة مئوية و26 درجة مئوية في الشارقة.
وستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.