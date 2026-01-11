الإمارات

أجواء غائمة جزئياً وفرص لتشكل الضباب في الإمارات غدا

انخفاض الحرارة إلى 5 درجات في جبل جيس وتوقعات برطوبة عالية خلال الليل والصباح.
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين 12 يناير صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

ومن المرجح أن تصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

من المحتمل أن تهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية، وتنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.

سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ستنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها عند 5 درجات مئوية في مناطق مثل جبل جيس، بينما ستشهد البلاد درجة حرارة قصوى تصل إلى 27 درجة مئوية في أجزاء أخرى.

ستشهد إمارات دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة قصوى تبلغ 26 درجة مئوية، 25 درجة مئوية، و25 درجة مئوية على التوالي، بينما تسجل درجات حرارة صغرى تصل إلى 17 درجة مئوية، 15 درجة مئوية، و16 درجة مئوية.

