أجواء غائمة جزئياً وفرص لأمطار خفيفة يوم الجمعة في الإمارات

ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى جنوبية شرقية، وتنشط أحياناً، حيث ستتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة. وسيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.