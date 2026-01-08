أجواء غائمة جزئياً وفرص لأمطار خفيفة يوم الجمعة في الإمارات

من المتوقع أن يشهد سكان دولة الإمارات طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يوم الجمعة 9 يناير. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، ستظهر السحب المنخفضة فوق بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
وسيكون مناخ الدولة رطباً ليل الجمعة وصباح السبت فوق بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى جنوبية شرقية، وتنشط أحياناً، حيث ستتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة. وسيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.
أدنى درجة حرارة سُجلت في الدولة يوم الخميس كانت 5.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 5:45 صباحاً. بينما سُجلت أعلى درجة حرارة في سويحان (العين) بواقع 27.3 درجة مئوية الساعة 3 ظهراً.
يوم الجمعة، ستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 15 و24 درجة مئوية، بينما ستكون في دبي بين 16 و25 درجة مئوية. وسوف تشهد الشارقة درجات حرارة عظمى تصل إلى 24 درجة مئوية وصغرى عند 13 درجة مئوية.