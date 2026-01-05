أجواء غائمة جزئياً وفرصة لسقوط أمطار خفيفة في الإمارات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يكون الطقس يوم الثلاثاء 6 يناير صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق الجزر والبحر غرباً.
كما تشير التوقعات إلى وجود احتمالية لسقوط أمطار خفيفة.
ومن المرجح أن تصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
.
يُتوقع هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 15 درجة مئوية في الشارقة و16 درجة مئوية في دبي. وفي الوقت نفسه، ستشهد أبوظبي انخفاضاً يصل إلى 16 درجة مئوية. كما ستسجل الإمارات درجات حرارة عظمى تبلغ 25 و25 و26 درجة مئوية على التوالي.