أجواء غائمة جزئياً وفرصة لسقوط أمطار خفيفة في الإمارات

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 15 درجة مئوية في الشارقة و16 درجة مئوية في دبي. وفي الوقت نفسه، ستشهد أبوظبي انخفاضاً يصل إلى 16 درجة مئوية. كما ستسجل الإمارات درجات حرارة عظمى تبلغ 25 و25 و26 درجة مئوية على التوالي.