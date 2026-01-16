أجواء غائمة جزئياً ورياح نشطة مثيرة للغبار في الإمارات غداً

سيكون الطقس في سماء الإمارات غائماً جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة فوق بعض المناطق الساحلية يوم السبت 17 يناير 2026، بحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وتصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق. وتهب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/ساعة، وقد تصل إلى 45 كم/ساعة.
وتتراوح درجات الحرارة في جميع أنحاء الدولة بين 9 درجات مئوية و26 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تسجل دبي وأبوظبي درجة حرارة صغرى تبلغ 20 درجة مئوية و19 درجة مئوية على التوالي.
أما حالة البحر، فسيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.