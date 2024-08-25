أجواء غائمة جزئيا وأمطارعلى مناطق في الإمارات اليوم

يتوقع هطول أمطار بعد الظهر يوم الأحد 25 أغسطس، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، كما توقعت المركز، السبت، استمرار هطول أمطار خفيفة حتى اليوم، ومع ذلك، شهدت بعض المناطق هطول أمطار وبرد أمس، بينما شهدت مناطق أخرى من البلاد عواصف رملية.

وبحلول فترة الظهيرة، تظهر سحب منخفضة فوق الساحل الشرقي مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية، وتترافق السحب الركامية مع هطول الأمطار، ومن المتوقع ظهورها فوق المناطق الشرقية والجنوبية بعد ظهر اليوم.

ورغم أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة بعد الظهر في بعض مناطق الدولة، إلا أن درجات الحرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية في بعض أحياء أبوظبي. وفي الوقت نفسه، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية في الجبال.

ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مما يثير الغبار.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.