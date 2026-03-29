أجواء غائمة جزئياً مع نشاط للرياح المثيرة للغبار في الإمارات غدا

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين 30 مارس صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب أحياناً خلال الليل على المناطق الغربية والجزر.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تنشط أحياناً وتؤدي إلى إثارة الغبار، حيث تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/ساعة، وتصل أحياناً إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في كل من دبي وأبوظبي والشارقة 26 درجة مئوية، 26 درجة مئوية، و25 درجة مئوية على التوالي. بينما ستنخفض درجات الحرارة الصغرى لتصل إلى 20 درجة مئوية، 19 درجة مئوية، و20 درجة مئوية.
بشكل عام، قد تتراوح درجات الحرارة في الدولة بين صغرى تبلغ 16 درجة مئوية وعظمى تصل إلى 31 درجة مئوية في بعض المناطق.