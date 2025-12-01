أجواء ضبابية وانخفاض درجات الحرارة في أبوظبي إلى 20 درجة

يمكن للمقيمين توقع طقس مريح بشكل عام، حيث لن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد. وستتراوح درجات الحرارة في أبو ظبي بين 20 درجة مئوية و 28 درجة مئوية، بينما ستشهد دبي انخفاضًا إلى 21 درجة مئوية وارتفاعًا يصل إلى 29 درجة مئوية.