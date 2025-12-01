أجواء ضبابية وانخفاض درجات الحرارة في أبوظبي إلى 20 درجة

بينما تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الـ 54، يمكن للمقيمين في جميع أنحاء البلاد توقع طقس غائم جزئيًا يوم الثلاثاء (2 ديسمبر)، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد (NCM).
وأشار قسم الأرصاد الجوية إلى أن الغطاء السحابي سيزداد مع ظهور سحب منخفضة فوق بعض المناطق الساحلية.
يمكن للمقيمين توقع طقس مريح بشكل عام، حيث لن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد. وستتراوح درجات الحرارة في أبو ظبي بين 20 درجة مئوية و 28 درجة مئوية، بينما ستشهد دبي انخفاضًا إلى 21 درجة مئوية وارتفاعًا يصل إلى 29 درجة مئوية.
على الرغم من درجات الحرارة الأكثر برودة بشكل عام، سيكون الطقس رطبًا ليلاً وصباح الأربعاء فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، وتتحرك من الاتجاهات الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الشرقية، وقد تنشط أحيانًا. ستكون الهبات لطيفة بسرعة تتراوح بين 10-25 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.
سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.