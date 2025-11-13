أجواء صحوة ورطوبة ليلية وانخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة، 14 نوفمبر، صحواً إلى غائم جزئياً، خاصةً غرباً، وذلك وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المحتمل أن تصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح السبت في بعض المناطق الساحلية والداخلية.
من المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10-20 كم/ساعة، وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في دبي و19 درجة مئوية في الشارقة. بينما ستشهد أبوظبي انخفاضاً إلى 21 درجة مئوية.