أجواء صحوة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة بالإمارات غدا

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.
ستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.
قد تصل درجات الحرارة العظمى في الدولة إلى 30 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع في أبوظبي لتسجل 26 درجة مئوية، وفي دبي 28 درجة مئوية.
في المقابل، قد تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتصل إلى 17 درجة مئوية في كل من أبوظبي ودبي، بينما تنخفض إلى 11 درجة مئوية في المناطق الجبلية.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة المناطق الشمالية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. ستتراوح مستويات الرطوبة بين 20 و90% في أبوظبي، وبين 40 و90% في دبي.
تكون حالة البحر معتدلة إلى خفيفة الموج في الخليج العربي، بينما تكون مضطربة صباحاً وتصبح معتدلة إلى خفيفة الموج في بحر عمان.