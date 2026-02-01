أجواء صحوة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الإثنين في الإمارات

أفاد المركز الوطني للأرصاد (NCM) بأن الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية.
سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في أبوظبي و 26 درجة مئوية في دبي. وستشهد الإمارتان درجات حرارة دنيا تبلغ 14 درجة مئوية و 16 درجة مئوية على التوالي.
ستصل مستويات الرطوبة في أبوظبي ودبي إلى حد أدنى 25 بالمائة وحد أقصى 90 بالمائة.
وستكون هناك رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى جنوبية شرقية وتنشط أحياناً فوق البحر، وتتراوح سرعتها بين 10-20 كم/ساعة، وتصل إلى 30 كم/ساعة أحياناً.
والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.