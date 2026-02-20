أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في الإمارات غدا

وقد تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية في بعض مناطق الدولة، بينما تنخفض لتصل إلى 17 درجة مئوية في مناطق أخرى. أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.