أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في الإمارات غدا

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يوم السبت الموافق 21 فبراير، وذلك وفقاً لما أفاد به المركز الوطني للأرصاد في الدولة.
وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون رطبة ليلاً وصباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتخذ اتجاهاً شمالياً شرقياً إلى شمالي غربي، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كم/ساعة، وقد تنشط أحياناً لتصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة.
وقد تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية في بعض مناطق الدولة، بينما تنخفض لتصل إلى 17 درجة مئوية في مناطق أخرى. أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.