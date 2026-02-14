أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في الإمارات غدا

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً يوم 15 فبراير، وذلك وفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد في الدولة.
كما سيكون الطقس رطباً خلال الليل وصباح يوم الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الداخلية. وسوف تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة مئوية في المناطق الجبلية، بينما ترتفع لتصل إلى 34 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتحول من اتجاه جنوبي شرقي إلى شمالي غربي. ومن المتوقع أن تزداد سرعتها بحلول المساء، لتصبح قوية أحياناً فوق البحر خلال الليل، وتتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 45 كم/ساعة.
أما حالة البحر، فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ويصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً خلال الليل في الخليج العربي، بينما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويصبح مضطرباً في وقت متأخر من الليل في بحر عمان.