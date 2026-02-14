أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في الإمارات غدا

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتحول من اتجاه جنوبي شرقي إلى شمالي غربي. ومن المتوقع أن تزداد سرعتها بحلول المساء، لتصبح قوية أحياناً فوق البحر خلال الليل، وتتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 45 كم/ساعة.