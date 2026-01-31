الإمارات

أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في الإمارات غدا

المركز الوطني للأرصاد يتوقع تشكل الضباب في بعض المناطق الساحلية مع رياح معتدلة السرعة.
جبل جيس في رأس الخيمة. الصورة: أجانتا بول/كي تي

طاقم الخليج تايمز
يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يوم الأحد (1 فبراير)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد. وأشار المركز إلى ظهور بعض السحب المنخفضة فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية.

ستكون الأجواء مريحة في جميع أنحاء الإمارات. وستسجل أبوظبي درجات حرارة صغرى تصل إلى 15 درجة مئوية، بينما تنخفض في دبي إلى 16 درجة مئوية.

على الرغم من درجات الحرارة المريحة هذه، ستسود أجواء رطبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ومن المتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً فوق البحر، في مختلف أنحاء الدولة.

يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

