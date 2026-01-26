أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الثلاثاء 27 يناير صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية.