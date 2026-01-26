أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً غدا في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الثلاثاء 27 يناير صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية.
ومن المرجح أن يصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س.
يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.
يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 4 درجات مئوية في مناطق مثل جبل جيس، بينما تصل العظمى إلى 25 درجة مئوية في مناطق أخرى من الدولة.
أما في أبوظبي ودبي والشارقة، فسترتفع درجات الحرارة لتسجل 23 و24 و24 درجة مئوية للعظمى، بينما تنخفض الصغرى إلى 18 و19 و16 درجة مئوية على التوالي.