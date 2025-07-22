أجواء صافية وغائمة جزئياً اليوم في الإمارات

ستتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتبقى خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، وقد تصل إلى ٤٠ كم/ساعة، مثيرةً الغبار في بعض المناطق. وقد تشتد هبات الرياح أحيانًا.