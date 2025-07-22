أجواء صافية وغائمة جزئياً اليوم في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 22 يوليو/تموز، غائما جزئيا إلى غائم جزئيا.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أنه من المرجح أن تزداد السحب مع فترة ما بعد الظهر، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال حدوث نشاط الحمل الحراري.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب.
سترتفع درجات الحرارة بشكل حاد، لتصل إلى 49 درجة مئوية في منطقتي مزيرعة ورزين بأبوظبي. ومن المتوقع أن تسجل دبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 45 درجة مئوية، بينما قد تصل إلى 46 درجة مئوية في أبوظبي.
ستتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتبقى خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، وقد تصل إلى ٤٠ كم/ساعة، مثيرةً الغبار في بعض المناطق. وقد تشتد هبات الرياح أحيانًا.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.