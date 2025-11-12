أجواء صافية إلى غائمة جزئيًا مع رطوبة وضباب محتمل غربًا في الإمارات

يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة توقع أجواء صافية إلى غائمة جزئيًا، خاصة باتجاه الغرب، يوم الخميس 13 نوفمبر. سيكون الطقس رطبًا ليلة الخميس وصباح الجمعة في بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، بحسب أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س، وتصل إلى 30 كم/س. ويكون الموج خفيفًا في الخليج العربي وبحر عُمان.
أدنى درجات الحرارة المسجلة يوم الخميس ستكون 23 درجة مئوية في دبي، 22 درجة مئوية في أبوظبي، و18 درجة مئوية في الشارقة.
أعلى درجة حرارة سُجلت في الدولة اليوم كانت 35 درجة مئوية في سيح السلم (دبي) عند الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات.