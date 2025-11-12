أجواء صافية إلى غائمة جزئيًا مع رطوبة وضباب محتمل غربًا في الإمارات

يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة توقع أجواء صافية إلى غائمة جزئيًا، خاصة باتجاه الغرب، يوم الخميس 13 نوفمبر. سيكون الطقس رطبًا ليلة الخميس وصباح الجمعة في بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، بحسب أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.