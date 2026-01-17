أجواء شتوية معتدلة وسحب منخفضة في أغلب مناطق الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس لسكان دولة الإمارات يوم الأحد (18 يناير) غائماً جزئياً بوجه عام.
وأشار المركز إلى توقعات بتشكل سحب منخفضة فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.
ستظل درجات الحرارة مريحة في جميع أنحاء البلاد، حيث لن تتجاوز العظمى 25 درجة مئوية. وقد تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة مئوية في أبوظبي و19 درجة مئوية في دبي.
وعلى الرغم من أن الأجواء ستكون مريحة بشكل عام، إلا أنها ستصبح رطبة ليلاً وحتى صباح الأحد في أجزاء من المناطق الداخلية.
ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتصبح قوية أحياناً، خاصة فوق البحر. وسيكون حال البحر شديد الاضطراب صباحاً، ويصبح مضطرباً تدريجياً في الخليج العربي، بينما يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.