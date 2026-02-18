أجواء دافئة نهاراً وضبابية ليلاً في الإمارات غدا

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.
قد تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية في الدولة، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 31 درجة مئوية في أبوظبي و 32 درجة مئوية في دبي.
أما درجات الحرارة الصغرى، فقد تنخفض لتصل إلى 18 درجة مئوية في كل من أبوظبي ودبي، بينما قد تصل إلى 10 درجات مئوية في المناطق الجبلية.
سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية. وستتراوح مستويات الرطوبة ما بين 25 و 75 بالمئة في أبوظبي، وما بين 25 و 70 بالمئة في دبي.
تكون حالة البحر خفيفة الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.