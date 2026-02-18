أجواء دافئة نهاراً وضبابية ليلاً في الإمارات غدا

ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.