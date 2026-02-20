أجواء تميل للدفء وتحذير من الضباب الصباحي اليوم

قال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً يوم الجمعة.

ستهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة بسرعة 10-20 كم/ساعة، وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً أحمر بشأن الظروف الضبابية من الساعة 4 صباحاً حتى 10 صباحاً.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قد تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في البلاد. ومن المتوقع أن ترتفع الزئبق إلى 31 درجة مئوية في أبوظبي و 30 درجة مئوية في دبي.

ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية في أبوظبي، و 20 درجة مئوية في دبي، و 10 درجات مئوية في المناطق الجبلية.

سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ستتراوح المستويات من 15 إلى 90 بالمائة في أبوظبي ومن 20 بالمائة إلى 85 بالمائة في دبي.

ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وفي بحر عمان.