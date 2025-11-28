أجواء باردة وأمطار متوقعة خلال عطلة عيد الاتحاد الطويلة

ستهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا مع السحب مسببةً إثارة الغبار، بسرعة تتراوح بين 10 و25 وتصل إلى 40 كم/س. سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفًا في بحر عمان.