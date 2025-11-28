أجواء باردة وأمطار متوقعة خلال عطلة عيد الاتحاد الطويلة

انخفضت درجات الحرارة في أنحاء البلاد، مع تخطيط المزيد من السكان لرحلات خارجية للاستفادة من الأيام العاصفة والليالي الباردة.
من المتوقع أن تجلب آخر عطلة طويلة في العام معها طقسًا لطيفًا، وإذا كنت في المدينة، يمكنك توقع صباحات باردة وظروف غائمة جزئيًا بشكل عام.
قال المركز الوطني للأرصاد في توقعاته إن الغيوم ستزداد أحيانًا فوق بعض المناطق، خاصة المناطق الشمالية والساحلية والجزر، مع احتمال هطول أمطار متقطعة.
ستزداد نسبة الرطوبة ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الداخلية.
تخطط لشيء في الهواء الطلق؟ إليك درجات الحرارة العظمى والصغرى حسب المنطقة:
درجات الحرارة العظمى:
المناطق الساحلية والجزر: 24°C – 28°C
المناطق الداخلية: 26°C – 30°C
المناطق الجبلية: 12°C – 20°C
درجات الحرارة الصغرى:
المناطق الساحلية والجزر: 16°C – 24°C
المناطق الداخلية: 12°C – 16°C
المناطق الجبلية: 8°C – 15°C
إليك توقعات الطقس لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة لكل يوم:
السبت، 29 نوفمبر
سيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، بحسب ما ذكرت الهيئة.
ستكون أعلى درجة حرارة في أبوظبي ودبي 27 درجة مئوية، وستنخفض درجات الحرارة إلى 18 و17 درجة مئوية في الإمارتين على التوالي.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الأحد فوق بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
ستهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا مع السحب مسببةً إثارة الغبار، بسرعة تتراوح بين 10 و25 وتصل إلى 40 كم/س. سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفًا في بحر عمان.
الأحد، 30 نوفمبر
ستكون السماء صافية، لكن قد تصبح غائمة جزئيًا مع ظهور سحب منخفضة فوق بعض المناطق الغربية.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الاثنين فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
ستهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س. ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة في الخليج العربي وخفيفة في بحر عمان.
الاثنين، 1 ديسمبر
سيكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا بشكل عام، وستظهر سحب منخفضة فوق بعض المناطق الغربية.
هناك أيضًا احتمال لتشكل الضباب حيث سيصبح الطقس رطبًا ليلًا فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س. ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء، 2 ديسمبر
سيكون الطقس غائمًا جزئيًا بشكل عام، وستظهر سحب منخفضة فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.
سيصبح الطقس العام أكثر رطوبة أيضًا خلال الليل وصباح الأربعاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية.
رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س. ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.