أجواء العيد تنبض في مركز مدينة زايد للتسوق بأبوظبي

في مشهد سنوي بهيج يحرص فيه الصائمون على الاستعداد احتفالاً بعيد الفطر السعيد، تتجلى ملامح العيد في أروقة مركز مدينة زايد للتسوق في مدينة أبوظبي حيث تتسارع حركة المتسوقين ويستقبلهم أصحاب المحال بالعروض وأحدث الصيحات. وعلى الرغم من الأوضاع الراهنة يواصل الناس التوجه إلى الأسواق بثقة تعكس استقرار الحياة اليومية وحرص المجتمع على الحفاظ على وتيرته الطبيعية.
وخلال جولة لـ"الخليج تايمز" تحدثنا مع بائعي المحال وبعض المتسوقين عن استعداداتهم لهذه المناسبة السعيدة حيث يُعد مركز مدينة زايد للتسوق من أبرز الوجهات التجارية التقليدية في إمارة ابوظبي إذ يضم مجموعة واسعة من المحال المتخصصة في الأزياء والعطور والمجوهرات، إلى جانب محال الخياطة التي تشهد إقبالاً لافتاً خلال هذه الفترة ما يجعله محطة رئيسية للمتسوقين الباحثين عن مستلزمات العيد بأسعار تنافسية في موقع واحد.
يقول نور حسين من بنغلادش وهو بائع في أحد المحال، إنه سيحتفل هذا العام في الإمارات مع بعض الأصدقاء. وكان يخطط للسفر إلى عائلته لمشاركتهم هذه الفرحة، إلا أن الأوضاع الراهنة حالت دون ذلك، مؤكداً تفضيله البقاء والاحتفال في أجواء آمنة، حيث يعتبر مجتمع أبوظبي بمثابة عائلته. ويضيف: «الإقبال جيد خلال هذه الفترة من قبل المتسوقين لشراء مستلزمات العيد، وهو أحد المواسم المهمة التي ننتظرها لتقديم أحدث التصاميم في الملابس النسائية».
أما زميله ألف، فيؤكد استمراره في استقبال زبائنه الدائمين رغم ما تمر به المنطقة، قائلاً: «أشعر بالأمان في أبوظبي، حيث نتوجه يومياً إلى أعمالنا ونحن على ثقة بوجود من يحمينا، ونحرص دائماً على اتباع الإرشادات والتعليمات التي تعلنها الجهات الحكومية حفاظاً على سلامتنا».
من جانب آخر تقول جونا من النيبال وهي صاحبة أحد محال التجميل وتعيش في إمارة أبوظبي منذ 10 سنوات: "أعتبر الإمارات بلادي، وهي بالنسبة لي من أكثر الأماكن أماناً للعيش". وتضيف: "رغم تراجع عدد المتسوقين مقارنة بالسنوات الماضيه وذلك بسبب الأحداث الحالية، فإنني واثقة من عودة الإقبال وسنواصل تقديم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية".
وفي السياق ذاته تقول فاطمة أحمد من مصر وهي متسوقة جاءت برفقة عائلتها "نحرص كل عام على زيارة مركز مدينة زايد للتسوق لشراء مستلزمات العيد، فالأجواء هنا مميزة وتجمع بين تنوع الخيارات والأسعار المناسبة". وتضيف "نشعر بالأمان ونستمتع بالتسوق مع العائلة كجزء من طقوس العيد التي لا يمكن الاستغناء عنها".