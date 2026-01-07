أجواء الإمارات صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة على بعض المناطق الشمالية واحتمال سقوط أمطار خفيفة.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س أحياناً.
ستشهد مدينتا دبي وأبوظبي درجة حرارة عظمى تصل إلى 25 درجة مئوية يوم الخميس، بينما ترتفع درجات الحرارة في الشارقة لتصل إلى 24 درجة مئوية. وستكون أدنى درجات الحرارة في أبوظبي ودبي والشارقة 18 درجة مئوية، و19 درجة مئوية، و15 درجة مئوية على التوالي.
سُجلت أعلى درجة حرارة في الدولة اليوم في منطقة سويحان (العين) حيث بلغت 27.3 درجة مئوية في تمام الساعة 1:15 ظهراً.
وفي الخليج العربي، سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، حيث يحدث المد الأول الساعة 16:12 والمد الثاني الساعة 05:53، والجزر الأول الساعة 10:10 والجزر الثاني الساعة 22:49.
أما في بحر عمان، فسيكون البحر أيضاً خفيفاً إلى متوسط الموج، حيث يحدث المد الأول الساعة 13:03 والمد الثاني الساعة 01:36، والجزر الأول الساعة 18:57 والجزر الثاني الساعة 08:17.
شهدت أجزاء من الإمارات هطول أمطار يوم الأربعاء، حيث هطلت الأمطار على الفجيرة مع تراوح درجات الحرارة في الإمارة الشمالية بين 17 و24 درجة مئوية. وفي رأس الخيمة، شهدت منطقة الحويلات زخات مطر غزيرة، حيث توقعت تقارير الطقس أن تنخفض درجة الحرارة في الإمارة إلى 13 درجة مئوية يوم الأربعاء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً يحذر فيه السكان من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/س وبحر مضطرب مع نشاط للسحب في بحر عمان، حيث وصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام، وذلك من الساعة 6:55 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً يوم الأربعاء.
[مع مدخلات من وام]