أجواء الإمارات صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة

شهدت أجزاء من الإمارات هطول أمطار يوم الأربعاء، حيث هطلت الأمطار على الفجيرة مع تراوح درجات الحرارة في الإمارة الشمالية بين 17 و24 درجة مئوية. وفي رأس الخيمة، شهدت منطقة الحويلات زخات مطر غزيرة، حيث توقعت تقارير الطقس أن تنخفض درجة الحرارة في الإمارة إلى 13 درجة مئوية يوم الأربعاء.