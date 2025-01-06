أجهزة التبخير للنوم: فوائد مشكوك فيها ومخاطر محتملة

لا تحتوي هذه الأجهزة العصرية على النيكوتين أو ثنائي الأسيتيل أو أسيتات فيتامين إي، والتي يمكن أن تعطل أنماط النوم وجودته، مما قد يؤدي إلى الأرق ومشاكل الجهاز التنفسي. وأوضح الدكتور هاريس: "هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن التدخين الإلكتروني لا يساهم في مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). ومع ذلك، فإنه يمكن أن يزيد من انتشار وشدة الربو". وأضاف: "بشكل عام، يؤثر التدخين الإلكتروني سلباً على صحة الشخص بعدة طرق. بالإضافة إلى تأثيره على صحة الرئة، فإنه له أيضاً آثار جانبية على القلب والأوعية الدموية".