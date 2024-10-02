أجندة دبي الاجتماعية 33: نموذج تعليمي محوره الطالب

مع التركيز على التعلم مدى الحياة، تشجع الاستراتيجية على المشاركة النشطة من قبل أولياء الأمور والمجتمع. وتهدف إلى إنشاء نظام تعليمي يتمحور حول الطالب، يعزز المواهب والإبداع، ويزوّد المتعلمين بالمهارات الحياتية الأساسية التي تهيئهم للمستقبل. كما تسلط الضوء على أهمية الإرشاد المهني المبكر، لضمان بقاء الطلاب الإماراتيين في موقع تنافسي قوي، وتمكينهم من الالتحاق بأفضل الجامعات على المستويين المحلي والدولي.