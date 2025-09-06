أثاث صيد "محنط" يلفت الأنظار في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

كانت مجموعة المقاعد، التي تضمنت كرسيين بذراعين فرديين، وكرسيًا مزدوجًا، وطاولة مصنوعة بالكامل من قرون غزال، من بين أبرز المعروضات في جناح شركة إم بي ثري الدولية. وقد بنت هذه الشركة الإماراتية المتخصصة في لوازم الصيد ووالإمدادات العسكرية سمعة طيبة في مزج تقاليد الصيد مع الحرفية الإبداعية، حيث تقدم منتجات مصنعة في أوروبا ومعروضة في الإمارات العربية المتحدة.