أثاث صيد "محنط" يلفت الأنظار في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

استرخى زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) على كرسي بذراعين بلون أخضر كيوي، مُنجّد بجلد غزال، بأرجل منحنية من قرون تحمل طاولةً متناسقة. كانت المقاعد مريحةً بشكلٍ مدهش - ليست ناعمةً جدًا ولا صلبةً جدًا - وسرعان ما أصبحت نقطة جذبٍ للمشاهدين الفضوليين.
كانت مجموعة المقاعد، التي تضمنت كرسيين بذراعين فرديين، وكرسيًا مزدوجًا، وطاولة مصنوعة بالكامل من قرون غزال، من بين أبرز المعروضات في جناح شركة إم بي ثري الدولية. وقد بنت هذه الشركة الإماراتية المتخصصة في لوازم الصيد ووالإمدادات العسكرية سمعة طيبة في مزج تقاليد الصيد مع الحرفية الإبداعية، حيث تقدم منتجات مصنعة في أوروبا ومعروضة في الإمارات العربية المتحدة.
قال أيمن الهاشمي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة إم بي ثري إنترناشونال: "كان اللون الأصلي لون غزال أوروبي، بلون أسمر طبيعي، ولكن لأغراض فنية، قررنا طلائه باللون الأخضر". وأضاف: "قد يجد البعض هذا إبداعًا، بينما يفضل البعض الآخر اللون الأصلي - الأمر يعتمد على الذوق".
كان من اللافت للنظر أيضًا ركن جلوس مستوحى من الحمار الوحشي. كان يتكون من كرسيان فرديان وأريكة مزدوجة مُنجّدة بجلد الحمار الوحشي الطبيعي، وأرجلها مصنوعة من قرون الغزال. حملت كل قطعة علامات فريدة، بالإضافة إلى ندوب تروي قصة حياة الحيوان.
أوضح الهاشمي: "لا تتطابق خطوط الحمير الوحشية أبدًا. ستجد أيضًا ندوبًا أو جروحًا على الجلد - من الرصاص أو الخشب أو السقوط. الحيوانات الطبيعية دائمًا ما تحمل ندوبًا، وهذا ما يجعل كل كرسي مختلفًا."
كانت مساند ظهر كراسي الحمار الوحشي تتضمن لبدة الحيوان التي تمتد عموديًا وسط الظهر، مما أضاف إلى مصداقيتها البرية. وذكر الحشمي: "يعتقد الناس أن الحمير الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء، لكنها في الواقع سوداء مع نقوش بيضاء."
الأثاث المحنط ليس رخيصًا. فيبلغ سعر كرسي الحمار الوحشي حوالي 11,000 درهم، بينما يبلغ سعر الكرسي ذو المقعدين حوالي 19,000 درهم. وتُباع طاولة من قرون الغزال بحوالي 8,000 درهم، بينما تتراوح قيمة الثريات المصنوعة من قرون متشابكة - بعضها مرصع بالكريستال - بين 5,000 و9,500 درهم.
قال الهاشمي: "نعرض هذه المنتجات لعرض هوية شركتنا على أرض الواقع، وليس من خلال الصور. يمكن للعملاء رؤية تنوع الألوان والأنماط والخيارات المتاحة".
وبعيداً عن المعرض، تدير شركة إم بي 3 إنترناشيونال متجراً في نادي الفرسان للرماية في أبوظبي، والذي تحول إلى مكان تجمع غير رسمي لعشاق الصيد.
وأضاف الهاشمي: "يقع المتجر على بُعد خمسة أمتار فقط من ميدان الرماية. يأتي الناس بعد تدريبهم للجلوس معنا، ومناقشة المنتجات الجديدة، والاستمتاع بالقهوة أو الشاي في جوٍّ مريح. حتى لو لم يشتروا، فهم يرغبون في رؤية الجديد. وهذا ما يميزه".
وتضمنت المعروضات الأخرى في معرض الصيد والفروسية الدولي كراسي مصنوعة من جلد الجاموس تم شحنها من أفريقيا، وتماثيل على شكل رؤوس غزال، ومرآة محاطة بقرون غزال، وسجاد من جلد الحمار الوحشي يصل سعره إلى أكثر من 8 آلاف درهم.
بالنسبة للهاشمي، لا تقتصر الفكرة على بيع تذكارات الصيد فحسب، بل إعادة تصورها وتحويلها إلى فن عملي. ويقول: "الأمر يتعلق بالإبداع بقدر ما يتعلق بالوظيفة. كل قطعة تروي قصة - عن الحيوان، والصيد، والحرفة".