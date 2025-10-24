"ذا لوست ورلد" تجربة بحرية تفاعلية غير مسبوقة في "أتلانتس النخلة"

شهد منتجع أتلانتس النخلة في دبي ليلة استثنائية احتفل خلالها بإطلاق حوضه المائي الشهير بهوية جديدة وتجربة مبتكرة تحت اسم «ذا لوست ورلد» (The Lost World Aquarium)، في فعالية مبهرة جمعت بين الفن والتقنية والسرد القصصي.
وجاء الحفل بمناسبة مرور 17 عاماً على نجاح الحوض المائي، الذي أعيد افتتاحه بحلة عصرية تجمع بين أحدث التقنيات البصرية والصوتية وعروض الأداء التفاعلي، ليقدم تجربة بحرية غامرة غير مسبوقة في دبي.
أخذت تجربة «ذا لوست ورلد» الزوار في رحلة آسرة إلى أعماق المحيط، عبر 14 غرفة تفاعلية تمزج بين التعليم والترفيه، مستخدمة منظومة تقنية تضم أكثر من 1,900 شاشة LED و55 جهاز إسقاط ضوئي وأكثر من 140 مكبر صوت توفر تجربة حسية متكاملة.
وتخلل حفل الافتتاح عروض حوريات البحر المبهرة التي أضفت طابعاً أسطورياً على الأمسية، في مشهد جسّد روح المغامرة التي تميّز هذه الوجهة الجديدة. كما قدم المنتجع تجربة “ترايدنت” التفاعلية التي تتيح للزوار تصميم مسار مغامرتهم من خلال أكثر من 20 تحدياً ومؤثراً بصرياً وصوتياً إضافياً.
شاهد جولة الخليج تايمز في " ذا لوست ورلد"
ويضم الحوض أكثر من 430 كائناً بحرياً من 35 نوعاً جديداً، من بينها سمكة الضفدع وأخطبوط المحيط الهادئ العملاق، مع 19 موطناً مائياً جديداً تبرز التنوع البيولوجي في عالم أكوافنتشر.
ويُعد «ذا لوست ورلد» أول وجهة بحرية تعليمية وترفيهية متكاملة من نوعها في المنطقة، تمزج بين الحرفية التقنية والسرد القصصي المشوّق، بما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للترفيه والابتكار البحري.