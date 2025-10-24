"ذا لوست ورلد" تجربة بحرية تفاعلية غير مسبوقة في "أتلانتس النخلة"

وتخلل حفل الافتتاح عروض حوريات البحر المبهرة التي أضفت طابعاً أسطورياً على الأمسية، في مشهد جسّد روح المغامرة التي تميّز هذه الوجهة الجديدة. كما قدم المنتجع تجربة “ترايدنت” التفاعلية التي تتيح للزوار تصميم مسار مغامرتهم من خلال أكثر من 20 تحدياً ومؤثراً بصرياً وصوتياً إضافياً.