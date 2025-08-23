"أتعرق حتى مع المكيف": خبراء يفسرون حالة فرط التعرق وأثرها على جودة الحياة

لسنوات عديدة، عانى أحمد علي، وهو محترف إعلامي يبلغ من العمر 39 عامًا، من حالة غير مرئية ولكنها مزعجة - التعرق المفرط في اليدين، والمعروف طبيًا باسم فرط التعرق في راحة اليد.

ما اعتبره الكثيرون إزعاجًا بسيطًا، كان بالنسبة لأحمد صراعًا يوميًا. من لوحات المفاتيح المبللة وشاشات الهواتف الملطخة، إلى المصافحات المحرجة التي جعلته قلقًا اجتماعيًا، وخاصةً خلال المقابلات، أثرت هذه الحالة بشكل رئيسي على حياته المهنية.

"الأمر عشوائي جدًا ولا علاقة له بالتوتر. في إحدى المرات، أجريتُ مقابلة مع لجنة من خمسة أعضاء، وكنتُ في بيئة شديدة التوتر... ولم أتعرق. وفي مرة أخرى، كنتُ أتحدث مع زميل في أجواء غير رسمية، عندما بدأ العرق يتصبب من جبهتي فجأة، وتفاقم الأمر لدرجة أنني اختلقتُ عذرًا للذهاب إلى الحمام وهربتُ منه مسرعًا"، روى.

أصبحت نوبات تعرقه غير المتوقعة عبئًا نفسيًا. قال علي لصحيفة "خليج تايمز": "بمجرد حدوث ذلك، أبدأ بالقلق من أن يلاحظ الناس ذلك، وهذا التوتر يزيد من تعرقي. إنها حالة غريبة حقًا. لا أملك أي سيطرة عليها. قد أتعرق حتى مع تشغيل مكيف الهواء بأعلى صوت ".

بعد استشارة طبيب أمراض جلدية، شُخِّصَت حالته بفرط التعرق الراحي الأولي، وهي حالة ناجمة عن فرط نشاط الأعصاب الودية، لا علاقة لها بالقلق أو درجة الحرارة الخارجية. وأضاف: "أعلم أن هناك خيارًا للجراحة، لكنني لست منفتحًا على الفكرة لسبب ما، لأنها ليست حالة مهددة للحياة".

"حالة غير مفهومة"

أوضحت الدكتورة أسماء الخطيب، أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى قطينة التخصصي بدبي، أن فرط التعرق غالبًا ما يُترك دون علاج، على الرغم من تأثيره الكبير على جودة الحياة. وأضافت: "إذا كان التعرق متكررًا وغير متوقع، ويؤثر على الأنشطة اليومية أو جودة الحياة، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب. على عكس التعرق العصبي العرضي، يبدأ فرط التعرق الأولي عادةً في مرحلة المراهقة، ويكون متماثلًا (كلا راحتي اليدين أو جانبي الجبهة)، ويحدث حتى في حالة الراحة. يعاني الكثير من الناس في صمت، ظانين أنه مجرد جزء من شخصيتهم أو استجابة للتوتر".