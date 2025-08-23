"أتعرق حتى مع المكيف": خبراء يفسرون حالة فرط التعرق وأثرها على جودة الحياة

لسنوات عديدة، عانى أحمد علي، وهو محترف إعلامي يبلغ من العمر 39 عامًا، من حالة غير مرئية ولكنها مزعجة - التعرق المفرط في اليدين، والمعروف طبيًا باسم فرط التعرق في راحة اليد.
ما اعتبره الكثيرون إزعاجًا بسيطًا، كان بالنسبة لأحمد صراعًا يوميًا. من لوحات المفاتيح المبللة وشاشات الهواتف الملطخة، إلى المصافحات المحرجة التي جعلته قلقًا اجتماعيًا، وخاصةً خلال المقابلات، أثرت هذه الحالة بشكل رئيسي على حياته المهنية.
"الأمر عشوائي جدًا ولا علاقة له بالتوتر. في إحدى المرات، أجريتُ مقابلة مع لجنة من خمسة أعضاء، وكنتُ في بيئة شديدة التوتر... ولم أتعرق. وفي مرة أخرى، كنتُ أتحدث مع زميل في أجواء غير رسمية، عندما بدأ العرق يتصبب من جبهتي فجأة، وتفاقم الأمر لدرجة أنني اختلقتُ عذرًا للذهاب إلى الحمام وهربتُ منه مسرعًا"، روى.
أصبحت نوبات تعرقه غير المتوقعة عبئًا نفسيًا. قال علي لصحيفة "خليج تايمز": "بمجرد حدوث ذلك، أبدأ بالقلق من أن يلاحظ الناس ذلك، وهذا التوتر يزيد من تعرقي. إنها حالة غريبة حقًا. لا أملك أي سيطرة عليها. قد أتعرق حتى مع تشغيل مكيف الهواء بأعلى صوت ".
بعد استشارة طبيب أمراض جلدية، شُخِّصَت حالته بفرط التعرق الراحي الأولي، وهي حالة ناجمة عن فرط نشاط الأعصاب الودية، لا علاقة لها بالقلق أو درجة الحرارة الخارجية. وأضاف: "أعلم أن هناك خيارًا للجراحة، لكنني لست منفتحًا على الفكرة لسبب ما، لأنها ليست حالة مهددة للحياة".
أوضحت الدكتورة أسماء الخطيب، أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى قطينة التخصصي بدبي، أن فرط التعرق غالبًا ما يُترك دون علاج، على الرغم من تأثيره الكبير على جودة الحياة. وأضافت: "إذا كان التعرق متكررًا وغير متوقع، ويؤثر على الأنشطة اليومية أو جودة الحياة، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب. على عكس التعرق العصبي العرضي، يبدأ فرط التعرق الأولي عادةً في مرحلة المراهقة، ويكون متماثلًا (كلا راحتي اليدين أو جانبي الجبهة)، ويحدث حتى في حالة الراحة. يعاني الكثير من الناس في صمت، ظانين أنه مجرد جزء من شخصيتهم أو استجابة للتوتر".
وأضاف الدكتور خلدون أبو دقة، أخصائي جراحة الصدر في مستشفى برايم، أن هذه الحالة رغم تأثيرها على الآلاف حول العالم إلا أنها لا تزال غير معترف بها بشكل كاف.
على الرغم من انتشار فرط التعرق الأولي عالميًا بنسبة تتراوح بين 0.07% و9%، إلا أنه لا يزال غير معترف به، وغالبًا ما يُساء فهمه. من بين جميع حالات فرط التعرق، تُصنف معظمها على أنها أولية، أي أنها لا ترتبط بأي حالة طبية كامنة، كما قال.
أشار داكا إلى أن هذه الحالة تبدأ لدى العديد من الشباب منذ الطفولة، وتصبح مصدرًا لضيق يومي. فالتفاعلات الاجتماعية، والمهام الدراسية، وحتى الإيماءات البسيطة كمصافحة اليد أو استخدام شاشة اللمس، تُصبح مرهقة.
إن الأثر النفسي عميق، وغالبًا ما يؤدي إلى العزلة، وانخفاض تقدير الذات، وانخفاض جودة الحياة. يقول داكا: "يعاني المراهقون المصابون بفرط التعرق الراحي عادةً من رحلة طويلة ومحبطة عبر مختلف العلاجات. فمزيلات التعرق الموضعية، والأدوية الفموية، وحتى حقن البوتوكس المتكررة - التي كانت تُعتبر واعدة في السابق - غالبًا ما تفشل في توفير راحة دائمة. بالنسبة لهؤلاء المرضى، تصبح هذه الحالة أكثر من مجرد إزعاج جسدي؛ بل تصبح عائقًا لا هوادة فيه أمام الحياة الطبيعية".
في حديثه عن مريضين شابين، أوضح داكا أن هذين الشخصين - م.ح، 15 عامًا، وهـ.أ، 16 عامًا - يُجسّدان التحديات التي يواجهها من يعانون من اضطرابات التعرق الشديدة. كانت حياتهما تتسم بعدم الراحة المستمر والخوف من انتقاد المجتمع. لكنه أكد أن كل شيء تغير بعد خضوعهما لعملية جراحية طفيفة التوغل تُسمى استئصال العصب الودي بالمنظار الصدري.
يستهدف هذا الإجراء عادةً الأعصاب الودية المسؤولة عن تحفيز التعرق المفرط. في كلتا الحالتين، كانت النتائج مُغيّرة. بعد الجراحة، شهد المرضى عودةً تامةً لتعرق اليدين، مما مكّنهم من المشاركة بثقة في الأنشطة الاجتماعية والأكاديمية. كان الأثر الجانبي الوحيد المُبلّغ عنه ألمًا خفيفًا مؤقتًا في الصدر في موضع الجراحة - وهي نتيجة متوقعة وقابلة للإدارة. اليوم، ينعم هؤلاء المراهقون بحياةٍ مزدهرة، ولم تعد حياتهم مُقيّدةً بحالةٍ بدت في السابق مُستعصية.
وأضاف أنه "بالنسبة للعديد من المرضى الشباب، قد يكون هذا الإجراء هو المفتاح لاستعادة ثقتهم وراحتهم".
