أبو ظبي: إحالة 100 فرد من عصابة بهلول إلى محكمة أمن الدولة

بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، تم إحالة أكثر من 100 فرد من عصابة" بهلول" إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أكثر من 100 شخص في تشكيل وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تعرف باسم "عصابة بهلول".

وكان هدفها القيام بأنشطة غير مشروعة، وجمع أموال غير مشروعة، وتوزيعها فيما بينها من خلال ممارسة السلطة والنفوذ في المناطق التي تعمل فيها.

وقاموا بالترويج لأنشطتهم الإجرامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدججين بالأسلحة والأدوات المحظور عليهم امتلاكها قانونا، والتي استخدموها لبث الخوف والرعب بين ضحاياهم لابتزاز الأموال منهم كجزية قسرية لأغراض العصابة، كما سعوا إلى إخفاء وتمويه مصدر مكاسبهم غير المشروعة من خلال غسيل الأموال.