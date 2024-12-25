الإمارات
أبوظبي:670 مخالفة لإلقاء القمامة واستخدام الرذاذ في العيد الوطني الـ53
مثل هذه المخالفات تنص على غرامة قدرها 1000 درهم وإضافة ست نقاط سوداء إلى سجل السائق.
أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن تحرير 670 مخالفة بحق المخالفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت هذه المخالفات على وجه التحديد إلقاء القمامة واستخدام رذاذ الطلاء للرسم على الطرق، وقد ارتكب هذه الأفعال السائقون والركاب والمشاة.
وبموجب المادة 71 من قانون المرور فإن مثل هذه المخالفات المرورية تنص على غرامة قدرها 1000 درهم وإضافة ست نقاط مرورية إلى سجل السائق.
وأكدت الهيئة على أهمية الحفاظ على المظهر "المشرق" و"الحضاري" للمدينة من خلال تجنب إلقاء القمامة من المركبات أثناء القيادة.
وحثت أيضاً السائقين ومستخدمي الطرق على تجنب السلوكيات غير المسؤولة التي يرتكبها البعض بالإهمال مما يؤدي إلى أضرار بيئية.