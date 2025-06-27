أبوظبي: 500 درهم غرامة التوقف غير القانوني أمام"درب"

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة التوقف قبيل بوابات "درب" في محاولة لتجنّب دفع رسوم التعرفة، مشيرة إلى أن هذا السلوك غير القانوني يعرقل حركة المرور ويعرّض مرتكبه لغرامة قدرها 500 درهم.
في مقطع فيديو نشرته إدارة المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي يوم الجمعة، ظهر عدد من السائقين وهم يتوقفون قبل دقائق من عبور بوابات تعرفة "درب"، ثم يتحركون فقط عند انتهاء فترة احتساب الرسوم، حتى يصبح المرور مجانياً ليكملوا طريقهم.
تم تطبيق نظام بوابة درب للرسوم المرورية في يناير 2021 للحد من الازدحام المروري في العاصمة وتعزيز استخدام وسائل النقل العام.
تُفرض رسوم قدرها 4 دراهم على كل مركبة تعبر بوابات التعرفة بين الساعة 7 صباحاً و9 صباحاً، ومن 5 مساءً حتى 7 مساءً فقط. أما باقي ساعات اليوم، بالإضافة إلى يوم الأحد والعطل الرسمية، فالمرور يكون مجانياً.
وأشارت السلطات إلى أنها ضبطت بعض السائقين وهم يتوقفون بشكل غير مبرر على جانب الطريق أثناء انتظار بدء فترة الرسوم المجانية - وهي ممارسة تعرض مستخدمي الطريق للخطر وتعطل تدفق حركة المرور.
كما رصدت شرطة أبوظبي عدداً من السلوكيات الخطرة، منها الانحراف المفاجئ، وإعاقة حركة المرور، والدخول غير المصرح به إلى مواقف الحافلات العامة.
تم تذكير السائقين بالالتزام بقوانين المرور وتجنب المخالفات، مثل التوقف غير القانوني وعرقلة حركة المرور، والتي تُعاقب عليها بغرامة قدرها 500 درهم. ويُصنف الانحراف المفاجئ عن المسار كمخالفة مرورية جسيمة، ويُعاقب عليها بغرامة قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية. ويُعاقب على استخدام المسارات المخصصة للحافلات أو مواقف السيارات بغرامة قدرها 400 درهم.