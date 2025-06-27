أبوظبي: 500 درهم غرامة التوقف غير القانوني أمام"درب"

تُفرض رسوم قدرها 4 دراهم على كل مركبة تعبر بوابات التعرفة بين الساعة 7 صباحاً و9 صباحاً، ومن 5 مساءً حتى 7 مساءً فقط. أما باقي ساعات اليوم، بالإضافة إلى يوم الأحد والعطل الرسمية، فالمرور يكون مجانياً.