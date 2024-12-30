أبوظبي: 50% خصومات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني

وسيكون الخصم الجديد متاحاً لجميع الإنتاجات المؤهلة اعتباراً من 1 يناير 2025، وسيتضمن تنسيقات تأهيل موسعة، وزيادة الحدود المالية للمشاريع، بالإضافة إلى عملية مبسطة ومحسّنة تهدف إلى تنمية وتعزيز وجذب الاستثمار الاستراتيجي إلى صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أبوظبي.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، تمت زيادة المقياس الأساسي من 30 في المائة إلى 35 في المائة.