أبوظبي: 50% خصومات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني
أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة الأفلام في أبوظبي يوم الاثنين عن سعيها لاستقطاب منتجي الأفلام إلى المدينة من خلال منحهم خصماً نقدياً يصل إلى 50%.
وسيتم تطبيق زيادة في الخصم النقدي من 35% إلى 50% لشركات الإنتاج الدولية والإقليمية والمحلية على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج بناءً على معايير معينة ونظام يعتمد على النقاط.
وسيكون الخصم الجديد متاحاً لجميع الإنتاجات المؤهلة اعتباراً من 1 يناير 2025، وسيتضمن تنسيقات تأهيل موسعة، وزيادة الحدود المالية للمشاريع، بالإضافة إلى عملية مبسطة ومحسّنة تهدف إلى تنمية وتعزيز وجذب الاستثمار الاستراتيجي إلى صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أبوظبي.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، تمت زيادة المقياس الأساسي من 30 في المائة إلى 35 في المائة.
سيكون المنتجون والشركات مخولين للحصول على استرداد نقدي إذا كانوا مؤهلين لما يلي:
استخدام الممثلين الإماراتيين والمواهب الإنتاجية الإماراتية بما في ذلك المخرجين والكتاب والأدوار الأخرى المرتبطة بالفيلم.
المنتجون الذين يقدمون محتوى يحتوي على التراث والثقافة والأخلاق الإماراتية.
نظام نقاط الخصم المحسن
ستوفر الخصومات المدعومة التي تقدمها لجنة أبوظبي للأفلام فرصة إضافية للارتقاء إلى المستوى الأساسي الجديد البالغ 35%، مع إمكانية الحصول على خصم إجمالي يصل إلى 50% كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج في السوق، وذلك من خلال تلبية المعايير الجديدة والحصول على موافقة كاملة ومطلقة من لجنة أبوظبي للأفلام.
يعتمد نظام الترقية على النقاط، حيث تحصل الإنتاجات التي تسجل ما بين 10 إلى 14 نقطة على ترقية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى المقياس الأساسي البالغ 35%. أما الإنتاجات التي تسجل 85 نقطة أو أكثر، فيمكنها الحصول على خصم إضافي يصل إلى 15% فوق المقياس الأساسي للإنتاجات.
يمكن لشركات الإنتاج تسجيل نقاط إضافية من خلال القيام بما يلي:
محتوى يتضمن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية.
تنفيذ كامل أنشطة ما بعد الإنتاج في أبو ظبي.
إنشاء وحدة إنتاج رئيسية لفيلم روائي طويل في أبوظبي.
إنشاء محتوى يستفيد من المواهب الإماراتية المحلية و/أو تصوير مسلسل تلفزيوني كامل في الإمارة.
يمكنكم العثور على مزيد من التفاصيل حول نظام النقاط والمعايير على الموقع film.gov.ae.
الصيغ المؤهلة الجديدة
اعتباراً من 1 يناير 2025، سيتم توسيع نطاق الخصم ليشمل صيغ إنتاج إضافية، مما يوفر فرصة أكبر للمشاريع المختلفة للاستفادة من الدعم المالي. تشمل الصيغ التي ستستفيد من الخصم برامج الواقع، والبرامج الترفيهية، والأفلام القصيرة، والرسوم المتحركة.
ويعزز هذا التوسع في الصيغ الخصم ليشمل الأفلام الروائية، والمسلسلات التلفزيونية، والبرامج التلفزيونية، والإعلانات التلفزيونية، التي كانت قد تم دعمها بالفعل منذ تقديم الخصم لأول مرة في عام 2013.
حدود الخصم الأعلى الجديدة
ستؤدي مبادرة الخصم أيضاً إلى زيادة الحد الأقصى للمساعدات المالية الإجمالية التي يمكن أن تحصل عليها شركات الإنتاج من هوليوود و بوليوود و العالم العربي والمناطق الأخرى، عبر لجنة أبوظبي للأفلام. على سبيل المثال، وسوف تشهد هذه الزيادة في نفقات الإنتاج المؤهل في أبوظبي (ADQPE) من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.
وتظهر الدراسات أن زيارات فرق الإنتاج تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي من خلال النقل والخدمات اللوجستية والإقامة، كما أنها تخلق فرص عرض غير قابلة للمنافسة للوجهة، مما يساهم بدوره في العديد من القطاعات، بما في ذلك السياحة.
عملية خصم محسنة
ومن بين التحسينات التي تم إدخالها على الخصم تشديد الجداول الزمنية المتوقعة لعملية الخصم نفسها. فقد زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 يوماً إلى 90 يوماً، مما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء التصوير الرئيسي في أبوظبي، مع 120 يوماً إضافية اختيارية.
اعتباراً من لحظة إصدار الشهادة النهائية نحو نهاية عملية الاسترداد، سيرى المنتجون الأموال المدفوعة في غضون 30 يوم عمل - والتي كانت في السابق 60 يوم عمل - مما يؤدي إلى تسريع العملية بالفعل لصالح فرق الإنتاج.
وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: "بصفتي مواطناً إماراتياً أتولى رئاسة لجنة أبوظبي للأفلام، أشعر بفخر كبير لرؤية أن إرشادات الخصم الجديدة ستوفر حوافز محددة لأولئك الذين يدعمون المواهب الإماراتية - على الشاشة وخارجها - من صناعة السينما والإنتاج. ومع هذه الحوافز، أتطلع إلى رؤية المزيد من السرد الإماراتي، الذي أنشأه ورواه الإماراتيون، والذي سيتجاوز الحدود الجغرافية ويدعم الإرث الثقافي الإماراتي للأجيال القادمة".
يستفيد من التخفيض المالي المدعوم بشكل كبير أكثر من 800 شركة إعلامية محلية (أكثر من 300 منها متخصصة في الإنتاج)، ومجموعة المواهب المستقلة التي يبلغ عددها 1000 شخص، والشباب الباحثين عن فرص التدريب الداخلي، بالإضافة إلى برنامج التأشيرة الذهبية الجديد.
وقد زارت أبوظبي أكثر من 170 جهة إنتاج كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك شركات عالمية مرموقة مثل وارنر براذرز بيكتشرز، وليجيندري بيكتشرز، وديزني، ونتفليكس، وباراماونت بيكتشرز، وياش راج فيلمز، وتيبس، وكلاكيت، وإيجل فيلمز، ويونيفرسال بيكتشرز.
تشمل الأفلام التي تم تصويرها في أبوظبي: دييون، ودييون الجزء الثاني، وأف ون، و مهمة مستحيلة – ديد ريكونغ الجزء الاول ، و – فول أوت، وحرب النجوم، تحت الارض 6 ، السرعة والغضب 7 ، بالإضافة إلى أفلام بوليوود الناجحة مثل فيكرام فيدها ، وتايغر زيندا هي ، و باهارات .