أبوظبي: 300 شخص يختبرون بدائل بروتين مستدامة

يشارك حوالي 300 مقيم ضمن قلة مختارة في تذوق أفضل بديل لبروتين الدجاج والأسماك كجزء من المسابقة العالمية في أبوظبي إكس برايز "إطعام المليار التالي".
لقد وصل التحدي الذي استمر لمدة أربع سنوات وقيمتة 15 مليون دولار أمريكي إلى مرحلته النهائية، وكان قد تم إطلاقه في ديسمبر 2020 حيث تم تكوين فرق من المبدعين لتطوير بدائل الدجاج والأسماك. وتهدف المنافسة إلى دعم الفرق على خلق منتجات تحاكي أو تتفوق على الدجاج والأسماك في خمسة مجالات أساسية - الوصول والاستدامة البيئية وسلامة الحيوان والتغذية والنكهة والملمس.
ومن بين أكثر من 300 فريق، بقي في المنافسة حوالي ستة فرق من الأرجنتين والصين وكندا والنمسا وإستونيا وكوريا الجنوبية. وقد أرسلوا عينات الطعام إلى أبوظبي، حيث تم إجراء اختبار التذوق في المركز الدولي لفنون الطهي.
وستساعد الأفكار الواردة من حوالي 300 مقيم، تم اختيارهم من قبل شركة أبحاث واستشارات السوق لاختبار العينات، بالإضافة إلى لجنة التحكيم المكونة من خبراء في علوم الأغذية والاستدامة وفنون الطهي على اختيار الفائز الذي سيتم الإعلان عنه هنا في 30 أكتوبر.
وحصلت صحيفة خليج تايمز على جولة إرشادية في المطبخ والأعمال التي تتم خلف الكواليس للعثور على بدائل البروتين المستقبلية، والتي ستساعد الناس في جميع أنحاء العالم في الحصول على طعام آمن وبأسعار معقولة. تم تكليف جميع المقيمين المشاركين بتذوق ثلاث مجموعات مختلفة من العينات مع بديلين غير نباتيين وبديل واحد من غير اللحوم.
ومن أجل الحفاظ على السرية، لم يتم إعلام السكان عن العينة أو الفريق الذي كانوا يختبرونه. حيث عمل الطهاة على تقطيع العينات الثلاث لتبدو وكأنها قطعة غير نباتية. كان على السكان التحقق من الطعم وتحليل التغذية والرائحة وما إلى ذلك، ثم الإجابة لاحقاً على حوالي 20 سؤالاً للمساعدة على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة.
"CellX" هو فريق من الصين وهو الفريق الوحيد الذي يتنافس باستخدام الدجاج، وهناك أيضاً "Eternal" (الفريق المختص بالدجاج المشتق من التخمير من الأرجنتين)، و "PlantEat" (الفريق المختص بالبدائل النباتية للأسماك من كوريا الجنوبية)، و "ProFillet" (الفريق المختص بالبدائل النباتية للأسماك من من كندا)، و "Revo Foods" (الفريق المختص الفريق المختص بالبدائل النباتية للأسماك من النمسا)، و "TFTAK" (الفريق المختص بالبدائل النباتية للأسماك من إستونيا). وتعين على الفرق التأكد من أن منتجهم قابل للتوسع للتوزيع العالمي.
وأشار الشيف "فرانسيسكو أرايا"، مدير المركز الدولي لفنون الطهي في أبو ظبي، إلى أن اختيار الفائز أمر صعب، و أعتقد أنه سيكون هناك أكثر من فائز، إن العينات تشبه بالفعل المنتج الحقيقي، إنه أمر رائع".
وستركز الجولة النهائية من المنافسة على بنية العينات النهائية وطريقة تحضيرها وقابليتها للطهي، بالإضافة إلى التحليل الحسي، بما في ذلك الطعم والرائحة والملمس والمظهر والتشابه العام مع نظيراتها من أصل حيواني.
وأكد أرايا: "الفجوة مع الأصل أصبحت أصغر، أنت تقترب أكثر، أعتقد أنه سيتم الحصول على نسبة 1 في المائة إضافية، وسيكون الجهد المبذول كبيراً جداً. سيكون مزيجاً حسياً بين الملمس والرائحة، لكن بعضها متقارب جداً."
وانطلقت المسابقة العالمية بالشراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة أسباير "ASPIRE" وهو محفز البحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهة الداعمة للتحديات التحويلية الكبرى، بالإضافة إلى مؤسسة "توني روبنز" غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة. مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، فإن الطلب على مصادر الغذاء المستدامة والبديلة بات أكثر إلحاحاً، مما يجعل هذه المسابقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وقال "ستيفان تيمبانو"، الرئيس التنفيذي لـ أسباير: "إن التحدي العالمي المتمثل في الأمن الغذائي يتطلب حلولاً عاجلة ومبتكرة".
وأشارت أنوشه أنصاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إكس برايز" إلى أن المنافسة تبرز الإمكانات المذهلة للابتكار في معالجة قضية ملحة تتعلق بإمدادات الغذاء العالمية، ومع اقترابنا من المرحلة النهائية من هذه المسابقة المحولة، فإننا نستمد الإلهام من تفاني وإبداع الفرق المشاركة، وسوف تلعب إنجازاتهم في مجال البروتينات البديلة دوراً حاسماً في تشكيل نظام غذائي عالمي أكثر استدامة ومرونة."