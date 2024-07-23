أبوظبي: 300 شخص يختبرون بدائل بروتين مستدامة

ومن بين أكثر من 300 فريق، بقي في المنافسة حوالي ستة فرق من الأرجنتين والصين وكندا والنمسا وإستونيا وكوريا الجنوبية. وقد أرسلوا عينات الطعام إلى أبوظبي، حيث تم إجراء اختبار التذوق في المركز الدولي لفنون الطهي.

وستساعد الأفكار الواردة من حوالي 300 مقيم، تم اختيارهم من قبل شركة أبحاث واستشارات السوق لاختبار العينات، بالإضافة إلى لجنة التحكيم المكونة من خبراء في علوم الأغذية والاستدامة وفنون الطهي على اختيار الفائز الذي سيتم الإعلان عنه هنا في 30 أكتوبر.