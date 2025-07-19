أبوظبي: 30 ألف درهم غرامة إهانة امرأة لأخرى على مواقع التواصل

ألزمت محكمة أبوظبي لشؤون الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية سيدة بدفع 30 ألف درهم تعويضًا لامرأة أخرى بعد أن أهانتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته صحيفة «الإمارات اليوم». كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتحمل جميع التكاليف القانونية والمصاريف المرتبطة بالدعوى.

وبدأت القضية حينما تقدمت المدعية بدعوى مدنية، مدعية أن المدعى عليها أهانتها من خلال نشر تعليقات مسيئة على صورها، بالإضافة إلى إرسال رسائل خاصة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وقد أسفر الحادث عن فتح قضية جنائية منفصلة انتهت بإدانة المدعى عليها.

وذكرت الضحية أن أفعال المدعى عليها تسببت لها بضرر نفسي وعاطفي، ما دفعها لطلب تعويض قدره 150 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها. كما طلبت من المحكمة إلزام المدعى عليها بتسديد تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة.

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وفي حكمها، شددت المحكمة على أن تقييم الوقائع والأدلة وتحديد ما إذا كان هناك فعل خاطئ من عدمه هو من سلطتها التقديرية، طالما كانت النتائج منطقية ومبنية على مستندات الدعوى. وأكدت المحكمة أن ملفات القضية الجنائية أثبتت أن المدعى عليها استخدمت "عبارات مهينة من خلال وسيلة إلكترونية للتواصل"، بحسب ما نقلته صحيفة «الإمارات اليوم».

أوضحت المحكمة في حكمها أن الضرر المعنوي يشمل الإساءة للكرامة والمشاعر وسمعة الإنسان أو إحساسه بالشرف. واستنادًا إلى قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات، نصت المحكمة:

"كل من ألحق ضررًا بالغير لزمه التعويض عن هذا الضرر".

وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 30,000 درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية، وذلك استجابة لما تعرضت له المدعية من معاناة عاطفية ونفسية جراء التصرفات المسيئة. إلا أن المحكمة رفضت طلب التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم أدلة كافية تثبت وجود خسائر مالية مباشرة.