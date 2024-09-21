أبوظبي: 2000 درهم غرامة و12 نقطة سوداء للقيادة المتهورة

في الفيديو التالي، تُشاهد دورية شرطة أبوظبي وهي توقف سائقاً متهوراً، ثم يوضح الضابط: 'أيها السائقون الأعزاء، الضوضاء تُعد سلوكاً غير حضاري، تشوه صورة المجتمع، تسبب الإزعاج، وتثير القلق في الآخرين. لذا، تجنبوا القيادة المتهورة في المناطق السكنية. غرامة قيادة مركبة تسبب الضوضاء هي 2000 درهم و12 نقطة مرورية.'