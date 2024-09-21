أبوظبي: 2000 درهم غرامة و12 نقطة سوداء للقيادة المتهورة
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من القيادة المتهورة وإثارة الفوضى في المناطق السكنية.
وقالت إن السائقين الذين يرتكبون مثل هذا السلوك سيتم تغريمهم بمبلغ 2000 درهم، بالإضافة إلى تسجيل 12 نقطة سوداء على رخصهم.
وفي مقطع فيديو توعوي مدته دقيقة وربع نشر على موقع X، حثت شرطة أبوظبي السائقين على الامتناع عن القيادة المتهورة وإحداث الضوضاء والإزعاج في الأحياء السكنية.
يبدأ الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بمشهد لأسرة إماراتية مكونة من أربعة أفراد يجلسون في غرفة المعيشة، وفجأة يصابون بضجيج محرك سيارة وصوت صرير الإطارات.
الصورة القادمة تعرض سيارة رياضية تُقاد بتهور في الطريق.
الطفل الصغير يستفسر من والده قائلاً: "أبي، ماذا يجري؟"
تقول ابنتها الصغيرة: "أشعر بالخوف".
يرد الأب: لا تشغل بالك، هناك بعض الشباب الطائشين في المنطقة.
تقول الأم: إنهم يخيفون الجميع بهذه التصرفات.
بعدها يغادر الأب البيت ويتحدث مع جاره قائلاً: 'هل سمعت تلك الأصوات والضجيج؟ علينا تقديم شكوى.'
رد الجار قائلاً: نعم، لقد سمعنا. هؤلاء الشباب المزعجون يجب أن نوقف تصرفاتهم.
في الفيديو التالي، تُشاهد دورية شرطة أبوظبي وهي توقف سائقاً متهوراً، ثم يوضح الضابط: 'أيها السائقون الأعزاء، الضوضاء تُعد سلوكاً غير حضاري، تشوه صورة المجتمع، تسبب الإزعاج، وتثير القلق في الآخرين. لذا، تجنبوا القيادة المتهورة في المناطق السكنية. غرامة قيادة مركبة تسبب الضوضاء هي 2000 درهم و12 نقطة مرورية.'