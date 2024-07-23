الإمارات
أبوظبي :10 آلاف درهم غرامة عدم تركيب أنظمة السلامة الذكية
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 الذي ينظم خدمات الدفاع المدني في الدولة
أعلنت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي عن فرض عقوبة مشددة على السكان الذين لم يقوموا بتركيب أنظمة السلامة الذكية لكشف الحريق والدخان في مبانيهم.
وسيتم فرض غرامة قدرها 10000 درهم على كل من لا يقوم بتركيب أنظمة السلامة الذكية في المباني التي تتطلب التكنولوجيا.
ويأتي هذا القرار ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 الذي ينظم خدمات الدفاع المدني في الدولة.