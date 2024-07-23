أبوظبي :10 آلاف درهم غرامة عدم تركيب أنظمة السلامة الذكية

أعلنت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي عن فرض عقوبة مشددة على السكان الذين لم يقوموا بتركيب أنظمة السلامة الذكية لكشف الحريق والدخان في مبانيهم.

وسيتم فرض غرامة قدرها 10000 درهم على كل من لا يقوم بتركيب أنظمة السلامة الذكية في المباني التي تتطلب التكنولوجيا.

ويأتي هذا القرار ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 الذي ينظم خدمات الدفاع المدني في الدولة.