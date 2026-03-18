أبوظبي وجهة عائلية استثنائية للاحتفال بعيد الفطر 2026

ان كنت تبحث عن تجارب عائلية مميزة في إمارة أبوظبي في موسم عيد الفطر السعيد هذا العام فنقدم لك هنا دليل الوجهات المتميزه في امارة أبوظبي خلال عطلة عيد الفطر السعيد 2026 حيث تقدم الوجهات السياحيه والحكومية تنوعاً في الفعاليات الترفيهية والمجتمعية يعكس حيوية المشهد السياحي ويعزز من مكانة الإمارة كوجهة آمنه و متكاملة للاحتفال مع العائله.

وتبرز جزيرة ياس كإحدى الوجهات الرئيسية، حيث تقدم برنامج "Eid on Yas" الذي تنظمه الجهات المشغّلة للوجهة السياحية، متضمناً باقات وعروضاً خاصة بمناسبة العيد تشمل الإقامة في فنادق الجزيرة مع دخول المدن الترفيهية، إلى جانب عروض موجهة للعائلات تتيح للأطفال الإقامة والدخول المجاني في بعض الباقات، فضلاً عن تخفيضات على تذاكر المدن الترفيهية وباقات الدخول المتعدد.

كما تشمل الفعاليات في الجزيرة ورش الحناء والخط العربي، عروض العيالة، وتوزيع العيدية، إضافة إلى تجارب تفاعلية للأطفال داخل المدن الترفيهية، ما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل العروض عبر الموقع الرسمي:

https://www.yasisland.com/en/events/eid-on-yas