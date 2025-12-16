أبوظبي: منشأة جديدة لإنتاج أدوية محلية لعلاج الأورام 

أعلنت "مبادلة بايو"، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، عن افتتاح منشأة الأدوية عالية الفعالية التابعة لشركتها "بايوفنتشر هيلث كير". كما أعلنت الشركة عن إطلاق ثلاث أدوية أساسية لعلاج الأورام، يتم إنتاج بعضها محلياً لأول مرة كأدوية بديلة .وتمثل هذه الخطوة إنجازاً محورياً في مسيرة تطوير المنظومة الدوائية في دولة الإمارات وضمان استمرارية توافر العلاجات الحيوية وسهولة الوصول إليها.



تم تصميم المنشأة بمواصفات عالمية خصيصاً للتعامل مع المنتجات الدوائية المعقدة وعالية الفعالية، بما في ذلك أدوية الأورام والهرمونات .وقد تم بناؤها وفق أعلى معايير السلامة والجودة لتطابق المتطلبات المواصفات العالمية.

وتشمل الأدوية الأولى التي سيتم إطلاقها في هذه المنشأة:



ليناليدومايد (Lenalidomide) – الذي يُستخدم في علاج المايلوما المتعددة (الورم النقوي المتعدد)، وهو نوع من سرطانات الدم.

بوماليدومايد (Pomalidomide) – وهو دواء ينتج محلياً لأول مرة في دولة الإمارات، ويُستخدم أيضاً لعلاج المايلوما المتعددة، حيث يوفر خياراً علاجياً إضافياً للتحكم في المرض.

سونيتينيب (Sunitinib) – وهو علاج موجَّه يُستخدم لعلاج أنواع محددة من السرطان المتقدم أو المتفاقم.



من خلال توفير هذه الأدوية الحيوية في السوق المحلية، تُسهم مبادلة بايو في تعزيز الأمن الدوائي، وضمان استمرارية الإمدادات، وتقديم خيارات علاجية أكثر كفاءة من حيث التكلفة للمرضى في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: "يُمثِّل إطلاق هذه الأدوية محلياً لعلاج الأورام، إضافةً مهمة إلى محفظة مبادلة بايو المتنامية، ويُسهم هذا الإنجاز في تطوير الصناعات الدوائية في الدولة وتعزيز تقدُّمه، إلى جانب تحقيق فوائد جوهرية لمقدِّمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحسين الوصول إلى العلاجات الدوائية المتقدِّمة”.

قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "نلتزم في مبادلة بايو بتعزيز منظومة إنتاج الأدوية في دولة الإمارات. ومن خلال الاستثمار في القدرات الوطنية وتقديم أدوية أساسية ومتقدمة لعلاج الأورام، نضمن توفير علاجات حديثة ومتاحة باستمرار للمرضى الذين يعتمدون عليها.”

من جهته، قال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "تركز جهودنا على تلبية أبرز الاحتياجات الطبية في دولة الإمارات. حيث إن المنشأة الجديدة بمواصفاتها العالمية، وإطلاق الأدوية الثلاث المتقدمة لعلاج الأورام، لا يعكسان توسع قدراتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً التزامنا الثابت بدفع عجلة الابتكار الدوائي الوطني وتقديم أدوية موثوقة وعالية الجودة تضمن وصولها إلى المرضى في جميع أنحاء الدولة”.

ويأتي تأسيس المنشأة الجديدة وإنتاج أدوية الأورام محلياً ضمن استراتيجية مبادلة بايو الشاملة لتعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان استدامة توفير العلاجات الأساسية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع دوائي متطور ومستدام.