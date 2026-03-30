أبوظبي: منح دراسية للإماراتيين في مجال الرعاية الاجتماعية

أطلقت أبوظبي منحاً دراسية دولية للطلاب الإماراتيين الذين يدرسون العمل الاجتماعي وعلم النفس، مع استمرار تزايد الطلب على المهنيين المؤهلين في قطاع الرعاية الاجتماعية.

أعلنت دائرة تنمية المجتمع (DCD)، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK)، عن البرنامج الذي يستهدف الدراسات الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الدولية الرائدة.

تأتي المبادرة استجابة لنقص المواهب الوطنية المتخصصة، على الرغم من تزايد عدد مقدمي الخدمات وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية.

قال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: “يمثل هذا البرنامج استثماراً استراتيجياً في الأفراد ويعكس رؤية الدائرة لبناء نظام رعاية اجتماعية مستدام يقوده مهنيون وطنيون مؤهلون تأهيلاً عالياً.”

تغطي المنح درجات البكالوريوس في العمل الاجتماعي وعلم النفس، بالإضافة إلى برامج الماجستير في مجالات مثل الإرشاد الأسري، وعلم النفس الإرشادي، والعلاج النفسي. سيتم إطلاق مسار واحد هذا العام على أساس تجريبي، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من طلاب الماجستير في عام 2026.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة توسيع إطار عملها للتنمية الاجتماعية. تم إنشاء وزارة الأسرة في ديسمبر 2024، مع استراتيجية تركز على دعم الأسر والفئات الضعيفة بين عامي 2025 و 2027.

يوجد حالياً 382 أخصائياً مرخصاً في الرعاية الاجتماعية في أبوظبي ودبي، وفقاً للبيانات المتاحة، مما يسلط الضوء على الفجوة بين عرض القوى العاملة واحتياجات القطاع.

يهدف البرنامج أيضاً إلى تشجيع المزيد من الإماراتيين على دخول مهن الرعاية الاجتماعية، التي اعتمدت تقليدياً بشكل كبير على العمال الوافدين.

تشير الأبحاث إلى أن معظم المهنيين المرخصين في القطاع هم من غير المواطنين؛ ومع إطلاق هذه المبادرة، من المتوقع أن يشارك المزيد من المواطنين في هذا المجال.

قال العامري: “من خلال تمكين الشباب الإماراتي من متابعة التخصصات الاجتماعية المتخصصة في الجامعات الدولية الرائدة، فإننا نعزز نموذجاً تنموياً قائماً على الوقاية والتمكين والتأثير طويل الأمد.”

قال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة، إن الشراكة تعكس نهجاً منسقاً لتنمية المواهب الوطنية.

“تعكس هذه الشراكة قيمة العمل مع كيان مثل دائرة تنمية المجتمع (DCD) للمساعدة في تعزيز التزام متعدد الوكالات بتمكين الطلاب الإماراتيين من خلال نهج متكامل يشمل التوجيه الأكاديمي والتطوير المهني،” على حد قوله.

تأتي المبادرة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالتعليم العالي بشكل عام في الدولة أيضًا. ففي العام الدراسي 2024-2025، التحق 57,035 طالبًا جديدًا بمؤسسات التعليم العالي في الإمارات، مسجلين زيادة بنسبة 13 بالمائة وأعلى نسبة قبول خلال عقد من الزمان. وارتفع عدد الطلاب الإماراتيين الملتحقين في دبي وحدها بنسبة 22 بالمائة.

بالإضافة إلى الرسوم الدراسية، يشمل برنامج المنح الدراسية فرص تدريب وتوجيه وإرشاد مهني، بهدف ضمان انتقال الخريجين إلى أدوار مرخصة داخل القطاع.

وقالت مهاسن الحوسني، مديرة قسم المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع (DCD)، إن البرنامج سيستهدف الطلاب الإماراتيين المتميزين في التخصصات ذات الأولوية، مع دعم مصمم لإعدادهم للممارسة المهنية بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

تهدف المنح الدراسية بشكل أساسي إلى طلاب المدارس الثانوية والخريجين الجدد، مما يضع الرعاية الاجتماعية كمسار وظيفي قابل للتطبيق وله تأثير طويل الأمد.

وقال المسؤولون إن البرنامج يشكل جزءًا من جهود أوسع لتعزيز قدرة الإمارة على دعم الأسر والمجتمعات من خلال قوة عاملة مدربة محليًا.