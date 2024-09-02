أبوظبي: مشروع رائد لتربية الأسماك في الأقفاص البحرية
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مشروعها الأول لتربية الأسماك في الأقفاص البحرية في العاصمة، بهدف تخفيف الضغط على موارد الأسماك البرية ومعالجة آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى دعم أهداف الأمن الغذائي في ظل الطلب المتزايد على المأكولات البحرية وتشجيع الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.
ويتكون المشروع من ستة أقفاص بحرية عائمة، قادرة على إنتاج 100 طن من الأسماك سنوياً، وتشمل الأنواع المستهدفة أنواعاً محلية متنوعة ذات قيمة عالية مثل الصافي العربي والقابط والشعم والشيري، حيث تم إطلاق 168 ألف سمكة صافي عربي، و122 ألف سمكة قابط، و100 ألف سمكة شعم، و90 ألف سمكة شيري.
ويقع المشروع في جنوب شرق جزيرة دلما ضمن منطقة الظفرة، ويهدف إلى إجراء دراسات وبحوث علمية متعلقة بتربية الأسماك المحلية باستخدام أنظمة الأقفاص العائمة وتطوير بروتوكولات بيئية لزراعة الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي.
وسيتم تجهيز المشروع بنظام متقدم لمراقبة وجمع البيانات، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. يهدف النظام إلى إدارة عمليات تربية الأسماك بكفاءة عالية، ويستخدم أجهزة استشعار بيئية لمراقبة معايير جودة مياه البحر مثل درجة الحرارة ودرجة الحموضة (pH) والملوحة والأكسجين المنحل ومستوى التعكر ومستويات الأمونيا. كما ستدعم الكاميرات تحت الماء وعلى السطح تتبع سلوك الأسماك وكفاءة التغذية، بالإضافة إلى بوابة ذكية لنقل البيانات مدعومة بألواح شمسية.
وقبل تأسيس المشروع، نفذت هيئة البيئة - أبوظبي نموذجاً متطوراً ومتكاملاً للحركة الديناميكية المائية والبيئية لتحديد مناطق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في منطقة الظفرة. شمل النموذج دراسة حركة الأمواج والجزيئات وجودة المياه لضمان الاستدامة البيئية للمواقع المختارة وتحديد الحد الأقصى للكتلة الحيوية للأسماك التي يمكن تربيتها بشكل مستدام دون التأثير على البيئة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "كجزء من جهودنا لتعزيز تربية الأسماك المستدامة في الإمارة وتنفيذ مبادرات سياستنا لتربية الأسماك المستدامة، نقوم بتنفيذ أول مشروع لتربية الأسماك في الأقفاص البحرية في جنوب شرق جزيرة دلما، والذي سيشمل تربية أنواع الأسماك المحلية المعرضة للصيد المفرط".
وأضافت: "يتماشى المشروع مع رؤية الحكومة الإماراتية التي تعطي الأولوية لتطوير تربية الأحياء المائية نظراً لفوائدها الاقتصادية والبيئية المحتملة، مع الحد من الضغوط على انخفاض مخزون الأسماك الطبيعية. وقد تم إجراء مسح دقيق لتحديد الموقع الأنسب للمشروع، باستخدام النماذج الهيدروديناميكية (متعلّقة بقوّة مائيّة) ومسح شامل لمواقع مختلفة."