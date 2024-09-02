أبوظبي: مشروع رائد لتربية الأسماك في الأقفاص البحرية

ويتكون المشروع من ستة أقفاص بحرية عائمة، قادرة على إنتاج 100 طن من الأسماك سنوياً، وتشمل الأنواع المستهدفة أنواعاً محلية متنوعة ذات قيمة عالية مثل الصافي العربي والقابط والشعم والشيري، حيث تم إطلاق 168 ألف سمكة صافي عربي، و122 ألف سمكة قابط، و100 ألف سمكة شعم، و90 ألف سمكة شيري.