أبوظبي "مستقبل الرأسمالية": وزير الاستثمار ورئيس"القابضة" يدهش العالم بحجم التحول

خلال جلسة حوارية في أسبوع أبوظبي المالي يوم الاثنين، تحدث محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، بصراحة عن المشهد الاستثماري في البلاد في محادثة مع ديفيد روبنشتاين، الشريك المؤسس والرئيس المشارك لـ "كارلايل" (Carlyle).

كشف السويدي أنه يتلقى "عدداً لا يحصى من العروض وفرص الاستثمار" ولكنه قال إن "95 في المائة من تلك العروض لا قيمة لها".

وأضاف أن بعض المستثمرين لا يزالون يصلون حاملين صوراً نمطية قديمة. وقال: "هناك أشخاص يعتقدون أننا ما زلنا نركب الجمال. يأتون إلى هنا متوقعين ذلك، ثم يقولون، 'نحن مندهشون'".

وفي حديثه عن تحول الإمارات، أشار السويدي إلى أن العديد من الزوار يُدهشون بحجم التنمية والبنية التحتية الحديثة. وقال: "الناس الذين يأتون إلى أبوظبي اليوم يتفاجأون بالنمو؛ لم يتوقعوا رؤية المباني اللامعة".

وأكد كيف توسعت مكانة أبوظبي العالمية، وخاصة في مجال التمويل، بسرعة. وقال: "معظم الناس اليوم، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات، يعرفون أبوظبي أكثر بكثير. خاصة في العالم المالي، أصبحت علامة تجارية أقوى".

في الواقع، برزت أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال"، متجاوزة أوسلو كأغنى مدينة في العالم بأصول تبلغ 1.7 تريليون دولار تُدار من قبل صناديقها السيادية، بما في ذلك "هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)" و"مبادلة" و"القابضة (ADQ)" وغيرها.

تم إنشاء "القابضة (ADQ)"، وهو صندوق ثروة سيادي تأسس عام 2018، لبناء البنية التحتية الحيوية وتعزيز سلاسل الإمداد. وتشمل محفظتها قطاعات متعددة، بما في ذلك الطيران، والمرافق، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والمستحضرات الصيدلانية.

قال السويدي إن أبوظبي تواصل جذب الاستثمار الأجنبي بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وجودة الحياة العالية، وموقعها كأكثر الاقتصادات والمجتمعات تقدماً في الشرق الأوسط. كما أكد أن كل إمارة في دولة الإمارات توفر فرصاً متساوية للمستثمرين.

في الختام، وجه السويدي السؤال إلى روبنشتاين، سائلاً عن رؤيته لتحول الإمارات.

أجاب روبنشتاين، بينما اندلع التصفيق بين مئات الحضور: "منذ حوالي 30 عاماً، شاهد ناقد موسيقي شهير عرضاً وقال: 'لقد رأيت للتو مستقبل الموسيقى، واسمه بروس سبرينغستين'. اليوم، رأيت مستقبل الرأسمالية، واسمها أبوظبي".