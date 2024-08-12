أبوظبي: مريضة أربعينية تقهر سرطان المعدة النادر
تمكنت امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً من التغلب بنجاح على سرطان المعدة النادر والفتاك، وتم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد العصبية الصماء، وهو نوع من السرطان نادر للغاية، يصيب أقل من 1 في المائة من حالات سرطان المعدة.
في البداية، ذهبت إلى مستشفى صحة الإمارات في أبوظبي بسبب آلام في المعدة، وأظهرت نتائج الأشعة المقطعية وجود قرحة خبيثة في المعدة وآفة في الكبد، وبالمثل، أكدت خزعة الأنسجة وجود ورم خبيث وقوي.
وكان مؤشر انتشار الورم Ki-67 يصل إلى 90 في المائة، وهو ما يشير إلى مدى سرعة انقسام الخلايا السرطانية، ويعتبر مؤشر انتشار Ki-67 الذي يتجاوز 30 في المائة مرتفعاً.
وتضمنت خطة العلاج للمريضة اتباع نهج تعاوني، بدءاً من الدعم الغذائي قبل الجراحة من خلال أنبوب التغذية لتعزيز الصحة العامة للمريضة قبل الجراحة، وكانت الجراحة نفسها طفيفة التوغل وركزت بشكل أساسي على إزالة جميع الأنسجة السرطانية. وبمجرد إجراء الجراحة، أكد تحليل مفصل للأنسجة المصابة نوع الورم وانتشاره، مما وجه الأطباء إلى الخطوات التالية في العلاج.
وقال الأطباء إن هذه الحالة أبرزت النهج الذي تتبعه مستشفى صحة الإمارات من حيث تعدد الاختصاصات عند تشخيص وإدارة مثل هذه الأمراض النادرة والصعبة.
وقال الدكتور "سليمان كوروفيلا بي جون"، الأخصائي البارز الذي تولى جراحة المريضة: "تؤكد هذه الحالة على الحاجة إلى تبني نهج تعاوني ومتعدد التخصصات في إدارة حالات الأورام الخبيثة النادرة والصعبة".
وأضاف أن "تقرير الحالة يسلط الضوء على أهمية الفحص الشامل واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة والتخطيط الشامل للعلاج لتحسين نتائج المرضى".
وبعد الجراحة، تم مراقبة المريضة عن كثب باستخدام التصوير المقطعي للتأكد من إزالة السرطان تماماً والتحقق من أي علامات تشير إلى عودته.