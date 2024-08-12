أبوظبي: مريضة أربعينية تقهر سرطان المعدة النادر

وتضمنت خطة العلاج للمريضة اتباع نهج تعاوني، بدءاً من الدعم الغذائي قبل الجراحة من خلال أنبوب التغذية لتعزيز الصحة العامة للمريضة قبل الجراحة، وكانت الجراحة نفسها طفيفة التوغل وركزت بشكل أساسي على إزالة جميع الأنسجة السرطانية. وبمجرد إجراء الجراحة، أكد تحليل مفصل للأنسجة المصابة نوع الورم وانتشاره، مما وجه الأطباء إلى الخطوات التالية في العلاج.

وقال الأطباء إن هذه الحالة أبرزت النهج الذي تتبعه مستشفى صحة الإمارات من حيث تعدد الاختصاصات عند تشخيص وإدارة مثل هذه الأمراض النادرة والصعبة.