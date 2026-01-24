أبوظبي مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

ما يميز أبوظبي، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، هو قدرتها على الربط بين البحث والتنظيم والنشر ضمن منظومة واحدة. فبدلاً من فصل الابتكار عن صنع السياسات، تقدم الإمارة ما يصفه المنتدى بأنه "حقل تجارب على مستوى وطني" حيث يمكن تجربة التقنيات وتقييمها وحوكمتها في آن واحد.