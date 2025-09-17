أبوظبي: محقق ذكاء اصطناعي جديد لحل الجرائم المالية

صُممت المنصة لتكون مستقلة عن السحابة وقابلة للتوسع، مما يسمح بتبنيها في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والعقارات والخدمات المهنية والحكومة. وصرح جونستون بأن الهدف هو جعل إجراءات العناية الواجبة المُحسّنة متاحة للجميع. وأضاف: "عندما ننظر إلى الوراء بعد بضع سنوات، سنتساءل كيف كانت عمليات التدقيق تُجرى بدون الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية لا تجعل الامتثال أسرع فحسب، بل تُصبح بديهية أيضًا، مما يمنحنا الأفضلية في مكافحة الجرائم المالية".