أبوظبي: متحف زايد الوطني يفتتح أبوابه 3 ديسمبر

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الخميس أن متحف زايد الوطني، وهو تحفة معمارية تقع في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي، سيُفتتح يوم 3 ديسمبر 2025. وقد شُيّد المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تكريمًا للأب المؤسس لدولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
يستكشف المتحف تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإرث الشيخ زايد والتزامه بالتراث الثقافي والتعليم والهوية والانتماء.
"إن افتتاح متحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية في السعديات في 3 ديسمبر 2025، يُكرم التزام المغفور له الشيخ زايد بالتراث الثقافي والتعليم والهوية الإماراتية، ويؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي للثقافة والتعلم"، هذا ما جاء في منشور من مكتب أبوظبي الإعلامي على SX.
صمم المتحف المهندس المعماري الحائز على جائزة "بريتزكر" اللورد "نورمان فوستر" من شركة فوستر وشركاه، ويجسد تصميم المتحف تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتصدر تصميمه المستدام.
ترتفع خمسة هياكل فولاذية فوق المتحف مستوحاة من جناح الصقر أثناء الطيران، حيث تعتبر رياضة الصيد بالصقور ممارسة تشكل جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية.
يأخذكم متحف زايد الوطني في رحلة عبر تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعود بكم إلى أداة حجرية عمرها 300 ألف عام عُثر عليها في جبل حفيت بالعين. بأسلوب سرديّ فريد، تربط القطع المعروضة بين الماضي العريق والتقاليد العريقة لأهل المنطقة.
يروي المتحف سيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي لا يزال قدوة يُحتذى بها لدولة الإمارات وشعبها حتى يومنا هذا. من خلال صالات العرض والمعارض والأبحاث والبرامج العامة، يستكشف متحف زايد الوطني جذور القيم التي جسّدها الشيخ زايد وتأثيرها الدائم على الدولة التي أسسها.