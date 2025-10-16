أبوظبي: متحف زايد الوطني يفتتح أبوابه 3 ديسمبر

يروي المتحف سيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي لا يزال قدوة يُحتذى بها لدولة الإمارات وشعبها حتى يومنا هذا. من خلال صالات العرض والمعارض والأبحاث والبرامج العامة، يستكشف متحف زايد الوطني جذور القيم التي جسّدها الشيخ زايد وتأثيرها الدائم على الدولة التي أسسها.