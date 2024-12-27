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أبوظبي: لوحات صفراء جديدة للدراجات التجارية
يجب على المالكين استبدال لوحاتهم عند انتهاء صلاحية الملكية، أو عند استبدال اللوحة أو تغيير الرقم
أعلنت إدارة مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) الجمعة أنه سيتم طرح فئة جديدة من لوحات الدراجات النارية التجارية في أبوظبي اعتباراً من الأول من يناير 2025.
ستكون اللوحات الصفراء مخصصة للدراجات التجارية، في حين ستبقى اللوحات الحمراء للدراجات الفردية.
وأضافت أبوظبي للتنقل أنه يتعين على مالكي الدراجات استبدال لوحات دراجتهم عند انتهاء ملكيتها أو عند استبدال اللوحة أو تغيير رقمها، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنظيم النقل والسلامة المرورية في أبوظبي.