أبوظبي: لوحات صفراء جديدة للدراجات التجارية

وأضافت أبوظبي للتنقل أنه يتعين على مالكي الدراجات استبدال لوحات دراجتهم عند انتهاء ملكيتها أو عند استبدال اللوحة أو تغيير رقمها، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنظيم النقل والسلامة المرورية في أبوظبي.