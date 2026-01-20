"أبوظبي للغة العربية" ينقل 38 ألف كتاب إلى العالم

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية التابع إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع أمازون، متجر المكتبة العربية الرقمية على موقع أمازون (www.amazon.com/digitalarabiclibrary). تضم هذه الواجهة الفريدة أكثر من 33,000 كتاب إلكتروني على "Kindle" و5,000 كتاب صوتي على "Audible"، بما في ذلك أكثر من 1,000 إصدار متاح دون تكلفة، لتتيح لمئات الملايين من القراء حول العالم الوصول إلى تراثهم الثقافي الغني. وصُممت المكتبة بعناية لتعكس عمق الثقافة العربية وفنون السرد، وتشمل التاريخ والعلوم والصحة والمذكرات والروايات والخيال وغيرها من المجالات.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نحرص في مركز أبوظبي للغة العربية على توظيف خبراتنا في مجال النشر واستثمارها لتعزيز حضور المحتوى العربي في الفضاء الرقمي العالمي. ويجسد هذا المشروع التزامنا بتوفير قنوات جديدة ومبتكرة تسهّل وصول القراء إلى المحتوى الثقافي العربي أينما كانوا. وبالأخذ في الاعتبار قلة نسبة المحتوى العربي المتاح على شبكة الإنترنت على الرغم من العدد الكبير للمتحدثين باللغة العربية، ستسهم هذه المبادرة بدور مهم في إزالة الحواجز، وتعزيز فرص الوصول إلى الأدب العربي، ورفع مستوى الوعي به على الساحة العالمية».

واستناداً إلى عقود من الريادة التقنية والخبرة في ربط القراء بالكتب، نشرت أمازون حلول Amazon Ads وخدمات AWS السحابية لإطلاق المكتبة العربية الرقمية. كما تستفيد المكتبة من إمكانات متجر العلامة التجارية في Amazon Ads لتقديم تجربة فريدة تتميز بألوان نابضة بالحياة، وخط عربي تقليدي يحتفي بالتراث الثقافي الغني للمنطقة. وتكتمل بتقييمات ومراجعات العملاء ما يسهل اكتشاف أكثر من 33,000 كتاب إلكتروني على Kindle و5,000 كتاب صوتي على Audible، مع مجموعة واسعة من الإصدارات الأدبية المزودة بتقييمات وآراء القراء.

عناوين مميزة متاحة

من العناوين التي تحظى بإقبال واسع، وتشمل مختارات متاحة مجاناً بعد الإطلاق: "القاهرة الجديدة" لنجيب محفوظ، "الفيل الأزرق" لأحمد مراد، "النجمة الضائعة" لسارة الشامسي، "النبي" لجبران خليل جبران، "مقدمة ابن خلدون" لابن خلدون، "الأخوة كارامازوف" لدوستويفسكي، "الأيام" لطه حسين، و"بريد الليل" لهدى بركات، وغيرها من الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «يسعدنا التعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإطلاق هذه المبادرة القيّمة التي تسهم في الوصول إلى المحتوى العربي لملايين القراء حول العالم. توفر المكتبة العربية الرقمية تجربة سلسة تمكّن المستخدمين من اكتشاف آلاف الكتب الإلكترونية على Kindle والصوتية على Audible، والتي تشمل مختلف العناوين الأدبية، في مكان واحد. ويأتي إطلاق المكتبة ليشكل خطوة مهمة تسهم في الاحتفاء بالثقافة العربية، وتدعم المؤلفين والناشرين، وتربط الناطقين بالعربية في أنحاء العالم بمحتوى يعكس التنوع الثقافي الغني والتراث العريق للمنطقة».

أثر المبادرة على النشر والاقتصاد الإبداعي

تزود المكتبة العربية الرقمية الناشرين في المنطقة بالأدوات والتقنيات اللازمة للنجاح في المشهد الرقمي الذي يشهد تطوراً سريع الوتيرة. وبفضل الخبرة الواسعة لمركز أبوظبي للغة العربية في مجال النشر ورسالته الثقافية، وحلول Amazon Ads، والخدمات السحابية من أمازون ويب سيرفيسز، تعزز المكتبة إمكانية اكتشاف المحتوى للعملاء، مما يوسع نطاق الوصول إلى ثراء وتنوع التراث الفكري والإبداعي العربي. وباعتبارها الصيغ الأسرع نمواً في مجال النشر، تتيح إضافة الكتب الصوتية من "Audible" الاستماع إلى العديد من الإصدارات الأكثر مبيعاً والمؤلفات الكلاسيكية.

رؤية مستقبلية للتوسع

تعتبر المبادرة أكثر من مجرد إطلاق مكتبة رقمية، حيث تهدف إلى مد جسور التواصل والحفاظ على التراث الثقافي وإلهام الجيل الجديد من القراء، ترسيخاً لرسالة مركز أبوظبي للغة العربية في جعلها وسيطاً حيوياً مواكباً للمستقبل، ومحفزاً على الإبداع والتعلّم والحوار الثقافي. ويمثل إطلاق هذه المبادرة محطة رئيسية ضمن جهود المركز لتعزيز رقمنة الكتاب العربي ودعم نمو صناعة النشر العربية من خلال توسيع قاعدة القراء العرب عالمياً. وبوجود أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية في العالم، يشكّل المشروع مساحة رقمية قادرة على الوصول إلى قراء من مختلف الأعمار، ويدعم حضور اللغة في المشهد الثقافي الرقمي المعاصر. وعلى مدى الأعوام الثلاث المقبلة، سيتعاون مركز أبوظبي للغة العربية مع دور النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوسيع مجموعة الكتب، وستروجها أمازون على نطاق واسع لضمان وصولها إلى ملايين القراء في العالم. وتتولى شركة «آراب بوك فيرس» إدارة عملية تسلم الكتب من الناشرين ورقمنتها وتوزيعها عالمياً.